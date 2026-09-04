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Из-за ночной атаки РФ под Киевом загорелись склады

08:59 04.09.2026 Пт
1 мин
На месте удара работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий
aimg Валерия Абабина
Фото: Последствия атаки РФ (t.me/medvidolexandr)

Ночью против 4 сентября российские войска атаковали Софиевскую Борщаговку Киевской области. В результате удара пострадали складские помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Борщаговского сельского головы Александра Медведя.

По словам чиновника, этой ночью зафиксировали попадание по складским помещениям в Софиевской Борщаговке. Враг продолжает атаковать и уничтожать гражданскую инфраструктуру.

На месте работают соответствующие службы, идет ликвидация последствий удара.

Чиновник призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь атаки не прекращаются.

Напомним, во время массированной атаки 5 августа в Софиевской Борщаговке горело логистическое предприятие , а всего в ту ночь на Киевщине погибли 14 человек и еще около 30 получили ранения.

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