Через негоду на заході України без світла лишились понад 700 населених пунктів у семи областях

Через негоду у трьох областях на заході України лишились без світла понад 150 населених пунктів, енергетики та рятувальники
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Рівненської, Івано-Франківської та Тернопільської ОВА.
Також повідомляється про падіння дерев, часткове забруднення доріг та навіть пошкодження автомобілів та будівель поваленими деревами.
Так, у Рівненській області станом на 8:00 внаслідок негоди 61 населений пункт повністю, 2 частково знеструмлені. Разом з цим без світла 13 634 абонентів в усіх районах області.
Енергетики та представники інших служб працюють над відновленням електропостачання.
У Тернопільській області 66 населених пунктів області знеструмлені, в тому числі 42 – частково. При цьому пошкодженно 18 ліній електропередач.
"Без світла 8082 споживачі в зоні обслуговування Збаразького, Зборівського, Бережанського, Підволочиського, Тернопільського, Кременецького РЕМів. Бригади енергетиків працюють над тим, щоб якомога швидше повернути електропостачання в оселі жителів краю", - зазначили в ОВА.
У області також зафіксовано падіння дерев на проїзджу частину доріг. При цьому повного перекриття доріг державного значення не було. Працівниками поліції забезпечено реверсний рух на проблемних ділянках доріг.
Через негоду у регіоні на ранок без електропостачання залишаються 29 населених пунктів, ще 36 – знеструмлені частково. Також знеструмлено 23 лінії електропередач.
"Найбільше постраждали Надвірнянський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський та Косівський райони. Бригади електриків працюють над відновленням електропостачання", - зазначили у ОВА.
Наслідки негоди у Івано-Франківській області:
За даними "Укренерго", станом на 07:00 8 липня внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 701 населений пункт:
Також частково пошкоджено покрівлі приватних будинків (Рівненська - 100, Закарпатська - 50 та Івано-Франківська - 1). Підрозділи ДСНС залучались до робіт з крижування аварійних дерев. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, що вчора, 7 липня, західні регіони України накрила негода зі шквальним вітром, грозою та градом. Так, через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів "УЗ" курсували з відставанням від графіка. На тлі аварії використовувалася лише одна колія.
Окрім того, повідомлялось, що у графіках руху пасажирських поїздів у ніч на 8 липня можливі зміни через штормові погодні умови на Закарпатті, у Словаччині та Угорщині.
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