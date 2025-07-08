Через негоду на заході України без світла лишились понад 700 населених пунктів у семи областях

Також повідомляється про падіння дерев, часткове забруднення доріг та навіть пошкодження автомобілів та будівель поваленими деревами.

Ситуація у Рівненській області

Так, у Рівненській області станом на 8:00 внаслідок негоди 61 населений пункт повністю, 2 частково знеструмлені. Разом з цим без світла 13 634 абонентів в усіх районах області.

Енергетики та представники інших служб працюють над відновленням електропостачання.

Наслідки негоди на Тернопільщині

У Тернопільській області 66 населених пунктів області знеструмлені, в тому числі 42 – частково. При цьому пошкодженно 18 ліній електропередач.

"Без світла 8082 споживачі в зоні обслуговування Збаразького, Зборівського, Бережанського, Підволочиського, Тернопільського, Кременецького РЕМів. Бригади енергетиків працюють над тим, щоб якомога швидше повернути електропостачання в оселі жителів краю", - зазначили в ОВА.

У області також зафіксовано падіння дерев на проїзджу частину доріг. При цьому повного перекриття доріг державного значення не було. Працівниками поліції забезпечено реверсний рух на проблемних ділянках доріг.

Ситуація у Івано-Франківській області

Через негоду у регіоні на ранок без електропостачання залишаються 29 населених пунктів, ще 36 – знеструмлені частково. Також знеструмлено 23 лінії електропередач.

"Найбільше постраждали Надвірнянський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський та Косівський райони. Бригади електриків працюють над відновленням електропостачання", - зазначили у ОВА.

Наслідки негоди у Івано-Франківській області:

У Рогатинській та Галицькій громадах буревій повалив дерева на проїжджу частину дороги.

У Рожнятівській громаді та Калуші дерева впали на легкові автомобілі – на щастя, обійшлося без постраждалих.

У Перегінській громаді пошкоджено покрівлю ліцею №2.

Що кажуть в "Укренерго"

За даними "Укренерго", станом на 07:00 8 липня внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 701 населений пункт:

Вінницька - 66

Львівська - 206

Волинська - 172

Тернопільська - 66

Закарпатська - 133

Івано-Франківська - 63

Рівненська - 61.

Також частково пошкоджено покрівлі приватних будинків (Рівненська - 100, Закарпатська - 50 та Івано-Франківська - 1). Підрозділи ДСНС залучались до робіт з крижування аварійних дерев. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Наслідки негоди для залізниці

Нагадаємо, що вчора, 7 липня, західні регіони України накрила негода зі шквальним вітром, грозою та градом. Так, через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів "УЗ" курсували з відставанням від графіка. На тлі аварії використовувалася лише одна колія.

Окрім того, повідомлялось, що у графіках руху пасажирських поїздів у ніч на 8 липня можливі зміни через штормові погодні умови на Закарпатті, у Словаччині та Угорщині.