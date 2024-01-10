Через негоду та аварію. У Полтавській області понад десяток сіл залишилися без газу

У Полтавській області 12 сіл залишилися без газопостачання через погіршення погодних умов та аварію на станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
За його словами, без газопостачання залишилися мешканці 10 сіл Великобудищанської громади та двох сіл Зіньківської громади.
Причина відключення - погодні умови та аварійна ситуація на газорозподільній станції. Наразі на місцях працюють фахівці.
Крім цього, в частини населених пунктів Шишацької громади тимчасово не було світла. Однак завдяки оперативній роботі енергетиків електропостачання в домівки людей вже повернули.
Нагадаємо, останні кілька днів в Україні спостерігаються сильні морози. У деяких регіонах країни температура знизилася до -25 градусів.
При цьому очікується, що вже сьогодні температура збільшиться, але залишиться мінусовою. Зокрема, до кінця наступного тижня часом сніг морози ослабнуть.
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