Из-за непогоды и аварии. В Полтавской области более десятка сел остались без газа

В Полтавской области 12 сел остались без газоснабжения из-за ухудшения погодных условий и аварии на станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филипа Пронина.
По его словам, без газоснабжения остались жители 10 сел Великобудищанской общины и двух сел Зиньковской общины.
Причина отключения - погодные условия и аварийная ситуация на газораспределительной станции. В настоящее время на местах работают специалисты.
Кроме этого, в части населенных пунктов Шишацкой общины временно не было света. Однако благодаря оперативной работе энергетиков электроснабжение в дома людей уже вернули.
Напомним, последние несколько дней в Украине наблюдаются сильные морозы. В некоторых регионах страны температура опустилась до -25 градусов.
При этом ожидается, что уже сегодня температура повысится, но останется минусовой. В частности, до конца следующей недели временами снег, морозы ослабеют.
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