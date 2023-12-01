Через негоду на Прикарпатті обмежили рух авто на дорогах, - ДСНС

Українських водіїв попередили про запровадження обмежень на руху транспорту на деяких автошляхах в Івано-Франківській області. Це пов'язано з ускладненнями погодних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області.
Надзвичайники розповіли, що обмеження транспортного сполучення діятимуть на таких автошляхах:
Н-18 Івано-Франківськ - Тернопіль, км 11+340 - км 33+811, тобто від м. Тисмениця до межі Тернопільської області;
Н-09 Мукачево - Львів, км 376+687 - км 395+332, тобто від м. Рогатин до границі Львівської області;
Н-10 Стрий - Чернівці, км 16+411 - 52+280, тобто від м. Долина до с. Креховичі Калуського району.
Водіїв просять враховувати ці дані під час планування подорожей та поїздок.
На який період часу застосовуються обмеження руху автотранспорту у регіоні - у повідомленні ДСНС не уточнюється.
Нагадаємо, 26 листопада деякі регіони України накрила негода, що призвело до знеструмлення у низці областей, блокування доріг, різноманітних надзвичайних подій, а також до людських жертв. Зокрема, в Одеській області ураганний вітер і заметіль призвели до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. Протягом кількох годин уранці в регіоні сталося майже 50 ДТП.
У середу, 29 листопада, вранці на Одещині розблокували всі дороги, на яких вводили обмеження для руху через негоду.
Пізніше того ж дня були зняті усі раніше ведені в Україні обмеження на рух транспортних засобів на автошляхах загального користування.
Додамо, що згідно з прогнозами синоптиків, в Україні 2-3 грудня знову очікуються значні опади у вигляді снігу та дощу. При цьому місцями температура повітря вдень сягатиме до +16 градусів.
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