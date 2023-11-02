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Через негоду в Полтавській області виникли аварійні відключення світла, - ОВА

Фото: у Полтавській області аварійні відключення світла 2 листопада (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Погіршення погоди у Полтавській області, що супроводжувалося грозами та сильними поривами вітру, призвело до аварійних відключень електромереж. У низці населених пунктів зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна.

Чиновник уточнив, що через негоду було знеструмлено близько 400 абонентів у регіоні.

Наразі на місцях працюють три аварійні бригади. Також було залучено три одиниці техніки. Енергетики відновлюють електропостачання у Білоцерківській, Гребінківській та Решетилівській громадах Полтавської області.

"Світло в домівки людей має повернутися якомога швидше. Енергетики докладають максимум зусиль", - повідомив глава ОВА.

Негода у Полтавській області

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині під час негоди блискавка потрапила до каное, в якому знаходилася група з п'яти осіб. Інцидент стався на водоймі у Верхніх Плавнях вчора, 1 листопада.

Внаслідок влучення блискавки хлопчик зник у воді, і зараз тривають пошуково-рятувальні роботи.

Додамо, що за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, сьогодні, 2 листопада, опади очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Вітер - до 10 метрів на секунду.

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Полтавская область