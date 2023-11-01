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Вдень до +19, місцями дощ: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра

Україна, Середа 01 листопада 2023 13:50
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Вдень до +19, місцями дощ: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 2 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність, в деяких областях можливий дощ. Вдень прогріє до +19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні без опадів, лише вночі та вранці у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях дощ.

Вітер північно-західний з переходом у більшості районів Правобережжя на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +4-9°, на південному сході країни +10-14°, вдень +11-16°, на півдні Одеської області та в Криму до +19°, у північно-східній частині +9-12°.

У Карпатах вночі від +4° тепла до -1° морозу, вдень +7-12°.

Вдень до +19, місцями дощ: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра

Погода у Києві

У столиці та області завтра мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі +6-8°, вдень +12-14°, в області - вночі +4-9°, вдень +11-16°.

Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температурні рекорди

Зазначимо, що з початку року у Києві було встановлено 40 температурних рекордів. Зокрема, вчора температура у столиці. піднялася до рекордних +20,6°С.

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