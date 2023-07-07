Через негоду у Чернігівській області без світла залишились понад 200 населених пунктів

За даними адміністрації, без електропостачання залишилося 222 населених пункти області:

Чернігівський район - 112;

Ніжинський район - 65;

Прилуцький район - 3;

Корюківський район - 42.

До відновлювальних робіт залучені усі наявні сили і засоби АТ "Чернігівобленерго".

Нагадаємо, у місті Бориспіль, Київської області, в результаті негоди було зруйновано котельну трубу.

Погода в Україні

Погода в Україні буде дощовою та спекотною цього тижня, з 4 до 7 липня. При цьому місцями очікуються грози.

За прогнозом синоптиків, у липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.