RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за непогоды в Черниговской области без света остались более 200 населенных пунктов

Фото: в Черниговской области без света остались более 200 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Гроза и сильный ветер повредили сотни ЛЭП в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Черниговскую областную администрацию.

По данным администрации, без электроснабжения осталось 222 населенных пункта области:

  • Черниговский район – 112;
  • Нежинский район – 65;
  • Прилукский район – 3;
  • Корюковский район – 42.

К восстановительным работам привлечены все имеющиеся силы и средства АО "Черниговоблэнерго".

Напомним, в городе Борисполь, Киевской области, в результате непогоды была разрушена котельная труба.

Погода в Украине

Погода в Украине будет дождливой и жаркой на этой неделе, с 4 по 7 июля. При этом местами ожидаются грозы.

По прогнозу синоптиков, в июле в Украине будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News