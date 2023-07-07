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Через негоду у Чернігівській області без світла залишились понад 200 населених пунктів

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П'ятниця 07 липня 2023 07:56
Через негоду у Чернігівській області без світла залишились понад 200 населених пунктів Фото: у Чернігівській області без світла залишились понад 200 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Гроза та сильний вітер пошкодили сотні ЛЕП у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську обласну адміністрацію.

За даними адміністрації, без електропостачання залишилося 222 населених пункти області:

  • Чернігівський район - 112;
  • Ніжинський район - 65;
  • Прилуцький район - 3;
  • Корюківський район - 42.

До відновлювальних робіт залучені усі наявні сили і засоби АТ "Чернігівобленерго".

Нагадаємо, у місті Бориспіль, Київської області, в результаті негоди було зруйновано котельну трубу.

Погода в Україні

Погода в Україні буде дощовою та спекотною цього тижня, з 4 до 7 липня. При цьому місцями очікуються грози.

За прогнозом синоптиків, у липні в Україні буде тепліше за норму на 1-2 градусів. Середньомісячна температура прогнозується у межах від 20 до 25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів.

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