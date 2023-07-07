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Из-за непогоды в Черниговской области без света остались более 200 населенных пунктов

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Пятница 07 июля 2023 07:56
Из-за непогоды в Черниговской области без света остались более 200 населенных пунктов Фото: в Черниговской области без света остались более 200 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Гроза и сильный ветер повредили сотни ЛЭП в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Черниговскую областную администрацию.

По данным администрации, без электроснабжения осталось 222 населенных пункта области:

  • Черниговский район – 112;
  • Нежинский район – 65;
  • Прилукский район – 3;
  • Корюковский район – 42.

К восстановительным работам привлечены все имеющиеся силы и средства АО "Черниговоблэнерго".

Напомним, в городе Борисполь, Киевской области, в результате непогоды была разрушена котельная труба.

Погода в Украине

Погода в Украине будет дождливой и жаркой на этой неделе, с 4 по 7 июля. При этом местами ожидаются грозы.

По прогнозу синоптиков, в июле в Украине будет теплее нормы на 1-2 градусов. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов.

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