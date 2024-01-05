Все через морози. У Києві комунальникам дозволили порушувати комендантську годину

Згідно з повідомленням, Рада оборони Києва доручила житлово-експлуатаційним підприємствам, управляючим компаніям всіх форм власності, ОСББ та ЖБК підготуватися, щоб запобігти замороженню системи опалення в разі надзвичайної ситуації, спричиненої ворожими обстрілами.

"Для цього оперативний персонал зможе пересуватися містом у комендантську годину за наявності паспорта та службового посвідчення", - зазначають на порталі міської влади.

Так, обслуговуючі організації мають невідкладно провести позачергову перевірку горищ і технічних поверхів житлових будинків, де розташовані мережі опалення.

Крім того, Рада оборони постановила терміново ліквідувати виявлені недоліки, а саме: відновити порушену теплоізоляцію, закрити вікна в місцях загального користування та технічних приміщеннях, усунути протяги.