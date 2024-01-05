Все из-за морозов. В Киеве коммунальщикам разрешили нарушать комендантский час

Управляющим компаниям Киева было поручено не допустить замерзания систем отопления в случае чрезвычайных ситуаций. В связи с этим коммунальщики смогут передвигаться по городу в комендантский час.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМВА.
Согласно сообщению, Совет обороны Киева поручил жилищно-эксплуатационным предприятиям, управляющим компаниям всех форм собственности, ОСМД и ЖСК подготовиться, чтобы предотвратить заморозку системы отопления в случае чрезвычайной ситуации, вызванной вражескими обстрелами.
"Для этого оперативный персонал сможет передвигаться по городу в комендантский час при наличии паспорта и служебного удостоверения", - отмечают на портале городских властей.
Так, обслуживающие организации должны безотлагательно провести внеочередную проверку чердаков и технических этажей жилых домов, где расположены отопительные сети.
Кроме того, Совет обороны постановил срочно ликвидировать выявленные недостатки, а именно восстановить нарушенную теплоизоляцию, закрыть окна в местах общего пользования и технических помещениях, устранить сквозняки.
Сегодня мы сообщали о том, что в Киеве и ряде областей местные власти проводят экстренные совещания и делятся важной информацией с гражданами.
В частности, в Киевской городской военной администрации отмечают, что последние массированные ракетные удары РФ еще раз доказали, что враг не отказался от своей цели уничтожать гражданское население. Поэтому есть угроза повторных атак.
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