Через мобілізацію та соціально-економічні проблеми Путіна можуть усунути, - Самусь

Усі роки правління Путіна будувалися на негласному соціальному договорі з російським "глибинним" народом, каже директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Ця угода виглядала приблизно так: я забезпечую вам відчуття причетності до великої імперії, поки ви сидите на дивані, у вас буде повний холодильник, але цим проектом керую я і мої люди, і ви в це не втручаєтеся.

Цей договір продовжив існувати і після 24 лютого приблизно на тих самих умовах: за "велику імперію" воюють лише контрактники та постійні частини. Але останнє рішення Путіна руйнує цю угоду та змінює всю парадигму існування російського суспільства, уточнив Самусь. Народ уперше за останні двадцять два роки почали піднімати з диванів та відправляти на війну.

Анексія та мобілізація також вплинуть на ставлення до Москви на міжнародній арені. Чи серед світових політиків тепер знайдеться багато охочих зберегти Путіну обличчя або тих, хто гальмуватиме радикальніші економічні обмеження щодо агресора.

В цьому випадку в Росії якраз і може дозріти ґрунт для справжнього бунту, вважає Самусь. На населення обрушаться не лише новини про смерті ненавчених мобілізованих, коли до регіонів масово приходитимуть труни. Але й соціально-економічні проблеми через різке скорочення бюджетування, урізання зарплат та соціальних виплат.

"Можна говорити про те, що зима для росіян буде важкою. І приблизно навесні ці соціально-економічні проблеми почнуть проявлятися. Путіна можуть у результаті зовсім усунути від влади, бо він був цінний в умовах існуючого соціального договору, а зараз весь негатив піде саме на нього. Нова лютнева революція сьогодні формується за схожим сценарієм, як у 1917 році ", - розмірковує Самусь.