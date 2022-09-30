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Из-за мобилизации и социально-экономических проблем Путина могут отстранить, - Самусь

Фото: Путина могут отстранить от власти (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Все инструменты, которые Путин пустил в ход, можно расценивать, как признак отчаяния в попытке спасти положение на войне. Но тот путь, которым он решил пойти, может и вовсе обернуться крахом для его режима.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины".

Все годы правления Путина строились на негласном социальном договоре с российским "глубинным" народом, говорит директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Эта сделка выглядела примерно так: я обеспечиваю вам ощущение причастности к "великой империи", пока вы сидите на диване, у вас будет полный холодильник, но этим проектом руковожу я и мои люди, и вы в это не вмешиваетесь.

Этот договор продолжил существовать и после 24 февраля примерно на тех же условиях: за "великую империю" воюют только контрактники и постоянные части. Но последнее решение Путина разрушает эту сделку и меняет всю парадигму существования российского общества, уточнил Самусь. Народ впервые за последние двадцать два года начали поднимать с диванов и отправлять на войну.

Аннексия и мобилизация также повлияют на отношение к Москве на международной арене. Едва ли среди мировых политиков теперь найдется много желающих сохранить Путину лицо или тех, кто станет тормозить более радикальные экономические ограничения по отношению к агрессору.

В этом случае в России как раз и может созреть почва для настоящего бунта, считает Самусь. На население обрушатся не только новости о смертях необученных мобилизованных, когда в регионы будут массово приходить гробы. Но и социально-экономические проблемы из-за резкого сокращения бюджетирования, урезания зарплат и социальных выплат.

"Можно говорить о том, что зима для россиян будет тяжелой. И примерно весной эти социально-экономические проблемы начнут проявляться. Путина могут в итоге совсем отстранить от власти, потому что он был ценен в условиях существующего социального договора, а сейчас весь негатив пойдет именно на него. Новая февральская революция сейчас формируется по схожему сценарию, как в 1917 году", – рассуждает Самусь.

Ранее издание The New York Times сообщало, что президент России Владимир Путин в последние недели непосредственно занялся стратегическим планированием войны в Украине. При этом он отклонил просьбы своих генералов отступить из Херсона.

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Мобилизация в России