Из-за мобилизации в России из страны не выпустили более 1 млн людей, - росСМИ

Российские власти из-за мобилизации запретили выезд из страны более чем 1 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский независимый журналистский проект "Астра".

Издание со ссылкой на источники пишет, что в связи с проведением "частичной мобилизации" выезд из страны запретили 1 025 703 россиянам. Соответствующая информация содержится в базе данных Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.

Фото: согласно базе данных ФСБ, выезд из России запрещен для более чем 1 млн человек