Из-за мобилизации в России из страны не выпустили более 1 млн людей, - росСМИ
Российские власти из-за мобилизации запретили выезд из страны более чем 1 млн человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский независимый журналистский проект "Астра".
Издание со ссылкой на источники пишет, что в связи с проведением "частичной мобилизации" выезд из страны запретили 1 025 703 россиянам. Соответствующая информация содержится в базе данных Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.
Фото: согласно базе данных ФСБ, выезд из России запрещен для более чем 1 млн человек
Напомним, ранее сообщалось, что Россия может организовать принудительную мобилизацию в оккупированном Мариуполе из-за успехов Вооруженных сил Украины.
По данным российских СМИ, Москва стала одним из первых российских регионов, который решил остановить мобилизацию из-за антипутинского тренда.
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