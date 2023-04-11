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Через міцяць-два: Череватий спрогнозував, коли на фронті закінчаться "вагнерівці"

Фото: речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий (Арміяinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Найманці ПВК "Вагнера" наразі є основною силою російської армії, яка намагається захопити Бахмут. Однак якщо вони не налагодять джерело постачання особового складу і не змінять тактику, на фронті їх може вистачити ще на місяць-два.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника східного угруповання Збройних сил України Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Якщо не змінять тактику, то я думаю, через місяць-два. Це мій суб'єктивний прогноз", - сказав Череватий.

Він також зазначив, що це відбудеться за умови, якщо "вагнерівці" не налагодять джерело постачання особового складу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що бійці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.

Також раніше ми писали, що Росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною цього стали величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".

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