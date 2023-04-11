Через міцяць-два: Череватий спрогнозував, коли на фронті закінчаться "вагнерівці"

Найманці ПВК "Вагнера" наразі є основною силою російської армії, яка намагається захопити Бахмут. Однак якщо вони не налагодять джерело постачання особового складу і не змінять тактику, на фронті їх може вистачити ще на місяць-два.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника східного угруповання Збройних сил України Сергія Череватого в ефірі телемарафону.