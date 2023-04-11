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Через две-три: Череватый спрогнозировал, когда на фронте закончатся "вагнеровцы"

Фото: представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый (Армияinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Наемники ЧВК "Вагнера" являются основной силой российской армии, которая пытается захватить Бахмут. Однако если они не наладят источник снабжения личного состава и не изменят тактику, на фронте их может хватить еще на месяц-два.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Если не изменят тактику, то я думаю, через месяц-два. Это мой субъективный прогноз", - сказал Череватый.

Он также отметил, что это произойдет при условии, если "вагнеровцы" не наладят источник снабжения личного состава.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что бойцы ЧВК "Вагнера" понесут сокрушительные потери на Бахмутском направлении.

Также ранее мы писали, что Россия начала бросать в Бахмут элитные подразделения своей армии, в том числе десантников. Причиной тому стали огромные потери среди боевиков ЧВК "Вагнера".

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