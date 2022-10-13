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Через місяці війни. В Києві відкриваються концертні зали: хто вже працює

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Київ, Україна, Четвер 13 жовтня 2022 15:46
Через місяці війни. В Києві відкриваються концертні зали: хто вже працює Фото: Концерти відновили у CaribbeanClub (facebook.com/CaribbeanClub)
Автор: Катерина Гончарова

У Києві відновлюють роботу концертні майданчики. Більшість заходів, які там заплановані, проводять для збору коштів на ЗСУ.

Про це йде мова у матеріалі РБК-Україна "Як змінилася індустрія культури та розваг під час війни".

Переважна частина заходів, які проходять на концертних майданчиках столиці –волонтерські. Значну або навіть всю частину коштів із проданих квитків передають на потреби Збройних Сил.

Відновлюють роботу великі концертні зали: у МЦКМ (Жовтневому палаці) на осінь заплановані концерти співачки Оксани Мухи, вечір музики Ганса Циммера, виступи культових хору імені Верьовки та ансамблю танцю Вірського.

Водночас у "Палаці Україна" запланованих на найближчий час подій немає. Працює майданчик Bel Etage в центрі Києва: на жовтень та листопад там заплановано немало подій: від концертів до поетичних читань.

В кінці травня відновив роботу Pepper's Club. Там почали проводити благодійні концерти щодня, окрім понеділка. В кінці серпня відкрився культовий Caribbean Club: один із найстаріших концертних закладів Києва зараз працює 3-4 дні на тиждень.

"Про заробітки й прибутки самих клубів зараз навіть не йдеться. Всі сили сконцентровані на тому, щоб проіснувати персоналу та допомогти ЗСУ. Це нова реальність, до якої треба адаптуватися. Музиканти теж не заробляють. Тому це зовсім не та концертна діяльність, яка була до повномасштабної війни", – розповіла РБК-Україна

В Києві також працюють невеликі зали, де проводять вечори живої музики. Наприклад, Бочка Pub, Докер Паб, Dorothy Pub та інші.

При цьому комендантська година практично унеможливила роботу нічних клубів. Відомі нічні заклади "Форсаж", "Saxon" та інші – закриті.

Також стало відомо, як працюють столичні театри й кіно під час війни.

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