ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спустя месяцы войны. В Киеве открываются концертные залы: кто уже работает

Новина українською →
Киев, Украина, Четверг 13 октября 2022 15:46
Спустя месяцы войны. В Киеве открываются концертные залы: кто уже работает Фото: Концерты возобновили в CaribbeanClub (facebook.com/CaribbeanClub)
Автор: Катерина Гончарова

В Киеве возобновляют работу концертные площадки. Большинство запланированных там мероприятий проводят для сбора средств на ВСУ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Как изменилась индустрия культуры и развлечений во время войны ".

Большинство мероприятий, которые проходят на концертных площадках столицы – волонтерские. Значительную или даже всю часть средств из проданных билетов передают на нужды вооруженных сил.

Возобновляют работу большие концертные залы: в МЦКИ (Октябрьском дворце) на осень запланированы концерты певицы Оксаны Мухи, вечер музыки Ганса Циммера, выступления культовых хора имени Веревки и ансамбля танца Вирского.

В то же время во "Дворце Украина" запланированных на ближайшее время событий нет. Работает площадка Bel Etage в центре Киева: на октябрь и ноябрь запланировано немало событий: от концертов до поэтических чтений.

В конце мая возобновил работу Pepper's Club. Там начали проводить благотворительные концерты каждый день, кроме понедельника. В конце августа открылся культовый Caribbean Club: одно из старейших концертных заведений Киева сейчас работает 3-4 дня в неделю.

"О заработках и доходах самих клубов сейчас даже речь не идет. Все силы сконцентрированы на том, чтобы просуществовать персоналу и помочь ВСУ. Это новая реальность, к которой нужно адаптироваться. Музыканты тоже не зарабатывают. Поэтому это совсем не та концертная деятельность, которая была до полномасштабной войны ", – рассказала РБК-Украина

В Киеве также работают небольшие залы, где проходят вечера живой музыки. К примеру, Бочка Pub, Докер Паб, Dorothy Pub и другие.

При этом комендантский час практически сделал невозможным работу ночных клубов. Известны ночные заведения "Форсаж", "Saxon" и другие – закрыты.

Также стало известно, как работают столичные театры и кино во время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война России против Украины
NEWS
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны