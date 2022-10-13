Спустя месяцы войны. В Киеве открываются концертные залы: кто уже работает

В Киеве возобновляют работу концертные площадки. Большинство запланированных там мероприятий проводят для сбора средств на ВСУ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Как изменилась индустрия культуры и развлечений во время войны ".

Большинство мероприятий, которые проходят на концертных площадках столицы – волонтерские. Значительную или даже всю часть средств из проданных билетов передают на нужды вооруженных сил.

Возобновляют работу большие концертные залы: в МЦКИ (Октябрьском дворце) на осень запланированы концерты певицы Оксаны Мухи, вечер музыки Ганса Циммера, выступления культовых хора имени Веревки и ансамбля танца Вирского.

В то же время во "Дворце Украина" запланированных на ближайшее время событий нет. Работает площадка Bel Etage в центре Киева: на октябрь и ноябрь запланировано немало событий: от концертов до поэтических чтений.

В конце мая возобновил работу Pepper's Club. Там начали проводить благотворительные концерты каждый день, кроме понедельника. В конце августа открылся культовый Caribbean Club: одно из старейших концертных заведений Киева сейчас работает 3-4 дня в неделю.

"О заработках и доходах самих клубов сейчас даже речь не идет. Все силы сконцентрированы на том, чтобы просуществовать персоналу и помочь ВСУ. Это новая реальность, к которой нужно адаптироваться. Музыканты тоже не зарабатывают. Поэтому это совсем не та концертная деятельность, которая была до полномасштабной войны ", – рассказала РБК-Украина

В Киеве также работают небольшие залы, где проходят вечера живой музыки. К примеру, Бочка Pub, Докер Паб, Dorothy Pub и другие.

При этом комендантский час практически сделал невозможным работу ночных клубов. Известны ночные заведения "Форсаж", "Saxon" и другие – закрыты.