Тривоги і комендантська година. Як працюють театри і кіно в Києві під час війни

Про це йде мова у матеріалі РБК-Україна " Як змінилася індустрія культури і розваг під час війни ".

Кінотеатри. Ще у травні в Києві відкрилися кінотеатри "Планета Кіно", Multiplex та інші. Спершу там показували старі фільми, які транслювали ще у лютому. Пізніше почали оновлювати програми. Більшість кінотеатрів не піднімали ціни.

Комунальні київські кінотеатри відновили роботу на початку червня. Заново відкрилися "Флоренція", "Лейпциг", "імені Шевченка", "Промінь", "Старт", "Ліра", "Факел". Сеанси проходять у кінотеатрі "Жовтень". Через масовані атаки 10 та 11 жовтня кінотеатр "Оскар" у ТРЦ "Gulliver" тимчасово припинив роботу.

Як працюють під час повітряних тривог. При оголошенні про повітряну тривогу в кінотеатрах зупиняють показ, глядачів просять пройти в укриття. При довгих тривогах сеанс не відновлюється: людей запрошують подивитися фільм наступного разу, протягом двох тижнів.

"Рішення відновити роботу ми прийняли не з позиції бізнесу, а для підтримки економіки та наших співробітників. Низьке відвідування, часті тривоги, які переривають сеанси та багато інших проблем негативно впливають на бізнес", – розповіла РБК-Україна маркетинг-директор мережі кінотеатрів "Оскар" Анастасія Каплан.

Фото: Будівля "Театру на Подолі" (wikipedia.org)

Театри. Багато закладів, де проводять спектаклі, почали відкриватися ще у травні. В останній місяць весни в Києві відновили роботу Театр імені Івана Франка, Національна Опера, Молодий Театр, "Колесо", Театр на Печерську, "Сузір'я", Театр на Подолі, Київська Оперета, "Дах" та інші.

Як працюють під час повітряних тривог. Виставу переривають, глядачів просять пройти у сховище. Якщо до комендантської небагато часу, а тривога триває довго, то показ переносять на інший день.

"Театр на Подолі" відновив більшу частину вистав, які проводили до війни. Зараз театр працює практично без вихідних.

"Попит на походи в театр є, але динаміка купівлі квитків – нижча. До війни за два місяці до вистави квитків купити було вже неможливо, а зараз частіше бронюють за кілька днів до вистави або з дня на день", – розповіла РБК-Україна представниця театру Оксана Прибіш.