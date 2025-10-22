Через масований обстріл кілька потягів рухається з запізненням: повний графік від УЗ

"Триває масований обстріл всієї території України. Є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами", - заявили в УЗ.

Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка – до двох годин.

Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси – Київ. Затримка у дорозі близько години. Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів.

Зміни у графіках приміських потягів

Окрім того, через пошкодження інфраструктури та знеструмлення ділянки приміські поїзди Київщини курсують із затримками.

Зокрема, повідомляється про затримки до 1 години таких рейсів:

№6608 Коростень – Борщагівка

№6671 Святошин – Немішаєве

№6603 Святошин – Тетерів.

"Також для проїзду за своїми маршрутами готуємо резервні тепловози для поїздів №6724/23 Миронівка - Київ та №6702/01 Київ - Миронівка. Через це можливе запізнення на кінцеві орієнтовно на 1,5 години", - додали в УЗ.