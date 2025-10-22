Через масований обстріл кілька потягів рухається з запізненням: повний графік від УЗ

Через масований удар росіян по Україні зафіксовані пошкодження залізничної інфраструктури та знеструмлені ділянки, частина потягів рухається із запізненням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Триває масований обстріл всієї території України. Є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами", - заявили в УЗ.
Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка – до двох годин.
Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси – Київ. Затримка у дорозі близько години. Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів.
Окрім того, через пошкодження інфраструктури та знеструмлення ділянки приміські поїзди Київщини курсують із затримками.
Зокрема, повідомляється про затримки до 1 години таких рейсів:
"Також для проїзду за своїми маршрутами готуємо резервні тепловози для поїздів №6724/23 Миронівка - Київ та №6702/01 Київ - Миронівка. Через це можливе запізнення на кінцеві орієнтовно на 1,5 години", - додали в УЗ.
У ніч на 22 жовтня війська РФ атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Так, під ударом РФ була столиця. Наразі наслідки фіксуються у кількох районах Києва.
Окрім того, у Запоріжжі більше десяти людей постраждали після нічної атаки РФ. Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки. Також в ОВА повідомили, що через нічну ворожу атаку без електропостачання залишились майже 2 тисячі людей.
Армія РФ атакувала також Ізмаїл Одеської області. Внаслідок обстрілу відомо про пошкодження енергетичної та портової інфраструктури.
У Полтавській області після атак РФ у ніч на 22 жовтня пошкоджень зазнали обʼєкти нафтогазової промисловості.