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Через масовані атаки РФ в Україні може бути дефіцит газу, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні може бути дефіцит газу через масовані атаки Росії по газосховищах та інфраструктурі видобутку. Тривають переговори з Норвегією щодо постачання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

"У нас є дефіцит. Не хочу зараз говорити, на яку суму. На велику суму. Ми переживаємо. Це через те, що були масовані атаки по газосховищах і також по видобутку, по інфраструктурі видобутку газу. Це було з осені минулого року, ми втратили якісь можливості, вони відновлюються", - розповів Зеленський.

За словами президента, він домовився з міністром енергетики Германом Галущенком шукати можливості, "як закрити дефіцит, який може бути, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення".

"Є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половину нам не вистачало. На млрд євро, ми говоримо про такий об'єм, про який я говорю з норвезьким прем'єр-міністром", - додав Зеленський.

Дефіцит газу в Україні

Нагадаємо, ще у квітні ми повідомляли, що Україна змушена імпортувати газ через падіння видобутку після російських обстрілів.

"Нафтогаз" залучив кредит Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі 270 млн євро, а також грантове фінансування у розмірі 140 млн євро, надане урядом Норвегії через фонд NORAD. Кошти надійдуть через ЄБРР.

Отримані кошти дозволять закупити майже 1 млрд куб м газу, що критично важливо для стабільного проходження наступного опалювального сезону, особливо в умовах війни та регулярних атак на енергетичну інфраструктуру України.

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