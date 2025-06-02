Из-за массированных атак РФ в Украине может быть дефицит газа, - Зеленский

В Украине может быть дефицит газа из-за массированных атак России по газохранилищам и инфраструктуре добычи. Идут переговоры с Норвегией по поставкам.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
"У нас есть дефицит. Не хочу сейчас говорить, на какую сумму. На большую сумму. Мы переживаем. Это из-за того, что были массированные атаки по газохранилищам и также по добыче, по инфраструктуре добычи газа. Это было с осени прошлого года, мы потеряли какие-то возможности, они восстанавливаются", - рассказал Зеленский.
По словам президента, он договорился с министром энергетики Германом Галущенко искать возможности, "как закрыть дефицит, который может быть, если не сможем полностью обеспечить газом наше население".
"Есть соответствующий объем. Половину мы нашли, а половину нам не хватало. На млрд евро, мы говорим о таком объеме, о котором я говорю с норвежским премьер-министром", - добавил Зеленский.
Напомним, еще в апреле мы сообщали, что Украина вынуждена импортировать газ из-за падения добычи после российских обстрелов.
"Нафтогаз" привлек кредит Европейского банка реконструкции и развития в объеме 270 млн евро, а также грантовое финансирование в размере 140 млн евро, предоставленное правительством Норвегии через фонд NORAD. Средства поступят через ЕБРР.
Полученные средства позволят закупить почти 1 млрд куб м газа, что критически важно для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, особенно в условиях войны и регулярных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
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