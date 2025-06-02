Из-за массированных атак РФ в Украине может быть дефицит газа, - Зеленский

"У нас есть дефицит. Не хочу сейчас говорить, на какую сумму. На большую сумму. Мы переживаем. Это из-за того, что были массированные атаки по газохранилищам и также по добыче, по инфраструктуре добычи газа. Это было с осени прошлого года, мы потеряли какие-то возможности, они восстанавливаются", - рассказал Зеленский.

По словам президента, он договорился с министром энергетики Германом Галущенко искать возможности, "как закрыть дефицит, который может быть, если не сможем полностью обеспечить газом наше население".

"Есть соответствующий объем. Половину мы нашли, а половину нам не хватало. На млрд евро, мы говорим о таком объеме, о котором я говорю с норвежским премьер-министром", - добавил Зеленский.