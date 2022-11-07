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Через Мариуполь идут большие колонны техники. Оккупанты строят оборону вокруг города

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Мариуполь, Понедельник 07 ноября 2022 09:07
Через Мариуполь идут большие колонны техники. Оккупанты строят оборону вокруг города Фото: в Мариуполе 7 ноября фиксируют активное движение вражеской техники (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Через Мариуполь второй день подряд идут огромные колонны с техникой в направлении Донецка. Кроме того, оккупанты занимаются укреплением города и строят оборону

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Грузовики, вероятно, с личным составом. Можно предположить, что машины сворачивают с трассы где-то в Волновахе. Потому что везут подкрепление именно туда, где 155-я бригада российских морпехов отказалась наступать", - говорится в сообщении.

Через Мариуполь идут большие колонны техники. Оккупанты строят оборону вокруг города

Кроме того, как пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, вокруг города оккупанты начали строить линию обороны.

"Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в Мариуполе, работают на фронт. Производят противотанковые бетонные "пирамидки", которые частично везут в сторону Запорожья и Херсона", - рассказал он.

Через Мариуполь идут большие колонны техники. Оккупанты строят оборону вокруг города

Частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт. Никольское. Также значительно усиливают направление с севера в с. Старый Крым.

Напомним, что стоимость ущерба, который россияне нанесли Мариуполю, составляет до 14,5 миллиарда долларов.

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