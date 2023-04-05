Через корупцію. США ввели санкції проти чотирьох високопоставлених грузинських суддів

Зокрема, візові санкції запроваджуються проти чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії - Михайла Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Іраклія Шенгелія та Валеріана Церцвадзе.

"Ці люди зловживали своїм становищем голів судів і членів Вищої ради юстиції Грузії, підриваючи верховенство закону і віру суспільства в судову систему Грузії", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Сполучені Штати, як і раніше, підтримують демократію і верховенство закону і будуть і надалі сприяти притягненню до відповідальності тих, хто зловживає державною владою заради особистої вигоди.

"Ми підтримуємо всіх суддів, які мають чесність і мужність діяти неупереджено і незалежно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше до парламенту Грузії внесли законопроект про "іноагенти", який практичні копіює російський закон і передбачає тюремні терміни за його порушення.

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