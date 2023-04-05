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Из-за коррупции. США ввели санкции против четырех высокопоставленных грузинских судей

Фото: США ввели санкции против четырех высокопоставленных грузинских судей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты ввели визовые санкции в отношении четырех высокопоставленных грузинских судей. Вашингтон обвиняет их в "значительной коррупции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Грузии.

В частности, визовые санкции вводятся против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии - Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе.

"Эти люди злоупотребляли своим положением глав судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и веру общества в судебную систему Грузии", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают демократию и верховенство закона и будут и впредь способствовать привлечению к ответственности тех, кто злоупотребляет государственной властью ради личной выгоды.

"Мы поддерживаем всех судей, которые имеют честность и мужество действовать беспристрастно и независимо", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в парламент Грузии внесли законопроект об "иноагентах", который практические копирует российский закон и предусматривает тюремные сроки за его нарушение.

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