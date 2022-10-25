Через Керченську переправу обмежать рух вантажних авто
Адміністрація Краснодарського краю РФ обмежила рух вантажних автомобілів через Керченську поромну переправу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.
Відповідне рішення ухвалив оперативний штаб Кубані. Нове обмеження на пересування вантажних автомобілів набуде чинності з 27 жовтня.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, підрив Кримського мосту призвів до проблем із постачанням для південного угруповання російської армії в Україні. Окупанти намагаються налагодити постачання через Мелітополь.
Як повідомлялося, 8 жовтня на Кримському мості пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування. Детальніше про НП і те, що відомо на даний момент - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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