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Через Керченскую переправу ограничат движение грузовых авто

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Вторник 25 октября 2022 21:30
Через Керченскую переправу ограничат движение грузовых авто Фото: движение через Керченскую переправу ограничат (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Администрация Краснодарского края РФ ограничила движение грузовых автомобилей через Керченскую паромную переправу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Соответствующее решение принял оперативный штаб Кубани. Новое ограничение на передвижение грузовых автомобилей вступит в силу с 27 октября.

Напомним, по данным британской разведки, подрыв Крымского моста привел к проблемам с поставками для южной группировки российской армии в Украине. Оккупанты пытаются наладить снабжение через Мелитополь.

Как сообщалось, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение. Детальнее об ЧП и том, что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

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