Через грозу у Львові спалахнули пожежі: кілька районів залишились без світла

У Львові через грозу спалахнули пожежі на кількох об’єктах. Фіксуються перепади напруги. Без світла тимчасово залишились кілька районів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Львова Андрія Москаленка у Facebook.
За доручення мера Андрія Садового працює оперативний штаб.
За даними Москаленка, негода завдала такої шкоди:
У неділю, 14 липня, через значну спеку в Україні виникали пожежі на енергетичних обʼєктах. Обидві сталися на заході країни.
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