Из-за грозы во Львове вспыхнули пожары: несколько районов остались без света

Во Львове из-за грозы вспыхнули пожары на нескольких объектах. Фиксируются перепады напряжения. Без света временно осталось несколько районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко в Facebook.
По поручению мэра Андрея Садового работает оперативный штаб.
По данным Москаленко, непогода нанесла такой вред:
В воскресенье, 14 июля, из-за значительной жары в Украине возникали пожары на энергетических объектах . Обе произошли на западе страны.
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