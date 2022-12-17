Через фінансове розбалансування енергоринку компанії вимушені працювати у збиток, - економіст

Зростаюча заборгованість на ринку електроенергії створює на ньому фінансовий дисбаланс, через що енергетичні компанії вимушені працювати у збиток та скорочувати операційні витрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем’єр-міністра Юрія Бойка.

"Поточні тарифи для розподільчих компаній і оператора системи розподілу є такими, що не покривають обсяг обґрунтованих витрат таких компаній. Те саме, можна сказати і про генеруючі компанії. Ціни на ринку електричної енергії вже давно досягли прайс-кепів і не відображають реальної економічної ситуації генеруючих компаній. Простіше кажучи, всі працюють в збиток", - сказав він.

Бойко зазначив, що у випадку з тарифними компаніями це призводить до скорочення операційних витрат, зокрема на ремонти.

Також він підкреслив, що на енергоринку суттєво зростає взаємна заборгованість між учасниками ринку, яка ще більше фінансово розбалансовує ринок і його ключових учасників.

Він також додав, що для покриття дефіциту ліквідності "Укренерго" залучила понад 300 млн євро кредитів за останні шість місяців, а загалом до кінця року обсяг зовнішнього фінансування компанії сягне 1 млрд євро. Більша частина цих коштів буде спрямована іншим учасникам ринку, щоб підтримати їх ліквідність.

Нагадаємо, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) зазначає, що для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.

Також директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що для подальшого відновлення енергосистеми необхідно переглянути правила функціонування енергетичного сектору та збалансувати ринок електроенергії.