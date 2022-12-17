Из-за финансовой разбалансировки энергорынка компании вынуждены работать в убыток, - экономист

Растущая задолженность на рынке электроэнергии создает на нем финансовый дисбаланс, поэтому энергетические компании вынуждены работать в убыток и сокращать операционные расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Юрия Бойко.

"Текущие тарифы для распределительных компаний и оператора системы распределения не покрывают объем обоснованных затрат таких компаний. То же, можно сказать и о генерирующих компаниях. Цены на рынке электрической энергии уже давно достигли прайс-кепов и не отражают реальной экономической ситуации генерирующих компаний. Проще говоря, все работают в убыток", - сказал он.

Бойко отметил, что в случае с тарифными компаниями это приводит к сокращению операционных расходов, в частности, на ремонты.

Также он подчеркнул, что на энергорынке существенно растет взаимная задолженность между участниками рынка, еще более финансово разбалансирующая рынок и его ключевых участников.

Он также добавил, что для покрытия дефицита ликвидности "Укрэнерго" привлекла более 300 млн. евро кредитов за последние шесть месяцев, а в целом до конца года объем внешнего финансирования компании достигнет 1 млрд. евро. Большая часть этих средств будет направлена другим участникам рынка, чтобы поддержать их ликвидность.

Напомним, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) отмечает, что для скорейшего восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры необходимо обеспечить ликвидность энергорынка.

Также директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что для дальнейшего восстановления энергосистемы необходимо пересмотреть правила функционирования энергетического сектора и сбалансировать рынок электроэнергии.