Через економічні проблеми. Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії"

У ході заходів зі збирання коштів у Юті американський президент заявив, що КНР знаходиться "в біді" через слабке зростання.

"Китай у біді", - зазначив Байден, додавши при цьому, що не хоче нашкодити цій країні.

Також президент США заявив, що хоче раціональних стосунків із Китаєм.

"У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли у поганих людей виникають проблеми, вони роблять погані вчинки", - сказав він.

Економічна ситуація у Китаї

Споживчий сектор КНР впав у дефляцію, а заводські ціни у липні продовжили зниження. Китай може вступити в епоху набагато повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін та заробітної плати, що контрастує з інфляцією в інших країнах світу.

Варто зазначити, що Штати, будучи найбільшою економікою світу, боролися з високою інфляцією та мали стійкий ринок праці.

Нагадаємо також, що у середу президент США Байден підписав указ, який забороняє деякі нові інвестиції країни у Китай у такі чутливі технології, як комп'ютерні чіпи.

Своєю чергою в Пекіні заявили, що "серйозно стурбовані" таким рішенням американського президента, і залишають за собою право вжити заходів.