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Из-за экономических проблем. Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия"

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за экономических проблем Пекина, что может привести к определенным сложностям для других государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе мероприятий по сборе средств в Юте американский президент заявил, что КНР находится "в беде" из-за слабого роста.

"Китай в беде", -  отметил Байден, добавив при этом, что не хочет навредить этой стране.

Также президент США заявил, что хочет рациональных отношений с Китаем.

"У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что, когда у плохих людей возникают проблемы, они совершают плохие поступки", - сказал он.

Экономическая ситуация в Китае

Потребительский сектор КНР впал в дефляцию, а заводские цены в июле продолжили снижение. Китай может вступить в эпоху гораздо более медленного экономического роста со стагнацией потребительских цен и заработной платы, что контрастирует с инфляцией в других странах мира.

Стоит отметить, что Штаты, будучи крупнейшей экономикой мира, боролись с высокой инфляцией и имели устойчивый рынок труда.

Напомним также, что в среду президент США Байден подписал указ, который запрещает некоторые новые инвестиции страны в Китай в такие чувствительные технологии, как компьютерные чипы.

В свою очередь в Пекине заявили, что "серьезно обеспокоены" таким решением американского президента, и оставляют за собой право принять меры.

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Джозеф БайденКитай