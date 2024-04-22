UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через допомогу Україні. Республіканці закликають Джонсона піти у відставку, інакше звільнять

Фото: Спікер Палати представників Майк Джонсон (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Представниця Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін у неділю заявила, що спікер Палати представників Майк Джонсон "зрадив" виборців-республіканців після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні. Вона погрожує ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Спікерство Майка Джонсона закінчилося. Йому потрібно вчинити правильно - піти у відставку і дозволити нам рухатися вперед у контрольованому процесі. Якщо він цього не зробить, він буде звільнений", — сказала Грін в ефірі Fox News.

Якщо Грін та її прихильники виконають свою погрозу змусити голосувати за усунення його з посади спікера, Джонсону майже напевно доведеться покладатися на демократів у своєму порятунку, пише видання.

За даними телеканалу, як мінімум троє республіканців підтримують позицію Грін.

Джонсон стверджує, що не просив нікого з демократів про допомогу. Проте деякі з них висловили готовність врятувати Джонсона, особливо після того, як він кинув виклик правому флангу республіканців у питанні іноземної допомоги.

Конгресмен Ро Ханна заявив у неділю, що проголосує проти пропозиції щодо усунення Джонсона з поста спікера. "Я не згоден зі спікером Джонсоном у багатьох питаннях, і я дуже критично ставився до нього, але тут він вчинив правильно, і він заслуговує зберегти свою посаду до кінця цього терміну", — сказав він.

Роль Джонсона у голосуванні за допомогу Україні

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США схвалила виділення 61 млрд доларів на допомогу Україні. Прийняття рішення залежало від Джонсона - чи поставить він відповідний законопроект на голосування. Спікер довго вагався, проводячи різноманітні консультації, адже йому вже погрожували усуненням з посади.

The New York Times з посиланням на джерела повідомила, що на рішення Джонсона вплинула зустріч з високопосадовцями національної безпеки, які переконали його у важливості термінової допомоги для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Конгресс СШАВійна в Україні