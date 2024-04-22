Из-за помощи Украине. Республиканцы призывают Джонсона уйти в отставку, иначе уволят

"Спикерство Майка Джонсона закончилось. Ему нужно поступить правильно – уйти в отставку и позволить нам двигаться вперед в контролируемом процессе. Если он этого не сделает, он будет уволен", — сказала Грин в эфире Fox News.

Если Грин и ее сторонники выполнят свою угрозу заставить голосовать за отстранение его от должности спикера, Джонсону почти наверняка придется полагаться на демократов в своем спасении, пишет издание.

По данным телеканала, как минимум трое республиканцев поддерживают позицию Грин.

Джонсон утверждает, что не просил никого из демократов о помощи. Тем не менее, некоторые из них выразили готовность спасти Джонсона, особенно после того, как он бросил вызов правому флангу республиканцев в вопросе иностранной помощи.

Конгрессмен Ро Ханна заявил в воскресенье, что проголосует против предложения по отстранению Джонсона с поста спикера. "Я не согласен со спикером Джонсоном во многих вопросах, и я очень критично относился к нему, но здесь он поступил правильно, и он заслуживает сохранить свой пост до конца этого срока", - сказал он.

Роль Джонсона в голосовании за помощь Украине