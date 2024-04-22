Из-за помощи Украине. Республиканцы призывают Джонсона уйти в отставку, иначе уволят

Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в воскресенье заявила, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон "предал" избирателей-республиканцев после того, как конгрессмены одобрили новую помощь Украине. Она угрожает инициировать голосование за его увольнение, если он не уйдет в отставку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Спикерство Майка Джонсона закончилось. Ему нужно поступить правильно – уйти в отставку и позволить нам двигаться вперед в контролируемом процессе. Если он этого не сделает, он будет уволен", — сказала Грин в эфире Fox News.
Если Грин и ее сторонники выполнят свою угрозу заставить голосовать за отстранение его от должности спикера, Джонсону почти наверняка придется полагаться на демократов в своем спасении, пишет издание.
По данным телеканала, как минимум трое республиканцев поддерживают позицию Грин.
Джонсон утверждает, что не просил никого из демократов о помощи. Тем не менее, некоторые из них выразили готовность спасти Джонсона, особенно после того, как он бросил вызов правому флангу республиканцев в вопросе иностранной помощи.
Конгрессмен Ро Ханна заявил в воскресенье, что проголосует против предложения по отстранению Джонсона с поста спикера. "Я не согласен со спикером Джонсоном во многих вопросах, и я очень критично относился к нему, но здесь он поступил правильно, и он заслуживает сохранить свой пост до конца этого срока", - сказал он.
Напомним, 20 апреля Палата представителей США одобрила выделение 61 млрд долларов в помощь Украине. Принятие решения зависело от Джонсона – поставит ли он соответствующий законопроект на голосование. Спикер долго сомневался, проводя различные консультации, ведь ему уже тогда угрожали отстранением от должности.
The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что на решение Джонсона повлияла встреча с чиновниками национальной безопасности, которые убедили его в важности срочной помощи для Украины.
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