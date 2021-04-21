Через "Донецкоблгаз" украли газа на сотни миллионов. Могли поставлять в ОРДО

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение газа на Донбассе через компанию "Донецкоблгаз". По данным следствия, украли газа на сотни миллионов гривен.
Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.
Сообщается, что сумма ущерба может составлять до 650 млн гривен. Газ, который принадлежал оператору газотранспортной системы Украины, разворовывался через искусственное создание производственно-технологических затрат.
"Продукцию также могли поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой области", - говорится в сообщении.
По факту несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему "Донецкоблгаза" в Донецкой области провели ряд обысков в офисах и на производственных мощностях компании. В результате изъяли документацию и программный комплекс учета газа, материалы направлены на экспертизу.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против владельцев "Донецкоблгаза" после перебоев в теплоснабжении городов Донецкой области в марте 2021 года.
На основании этого "Донецкоблгаз" лишился лицензии.