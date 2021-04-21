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Через "Донецкоблгаз" украли газа на сотни миллионов. Могли поставлять в ОРДО

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение газа на Донбассе через компанию "Донецкоблгаз". По данным следствия, украли газа на сотни миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что сумма ущерба может составлять до 650 млн гривен. Газ, который принадлежал оператору газотранспортной системы Украины, разворовывался через искусственное создание производственно-технологических затрат.

"Продукцию также могли поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой области", - говорится в сообщении.

По факту несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему "Донецкоблгаза" в Донецкой области провели ряд обысков в офисах и на производственных мощностях компании. В результате изъяли документацию и программный комплекс учета газа, материалы направлены на экспертизу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против владельцев "Донецкоблгаза" после перебоев в теплоснабжении городов Донецкой области в марте 2021 года.

На основании этого "Донецкоблгаз" лишился лицензии.

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