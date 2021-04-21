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Через "Донецькоблгаз" вкрали газу на сотні мільйонів. Могли поставляти до ОРДО

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання газу на Донбасі через компанію "Донецькоблгаз". За даними слідства, вкрали газу на сотні мільйонів гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Повідомляється, що сума збитку може становити до 650 млн гривень. Газ, який належав оператору газотранспортної системи України, розкрадався через штучне створення виробничо-технологічних витрат.

"Продукцію також могли поставляти на тимчасово окуповану територію Донецької області", - йдеться в повідомленні.

За фактом несанкціонованого втручання в автоматизовану систему "Донецькоблгазу" в Донецькій області провели ряд обшуків в офісах і на виробничих потужностях компанії. В результаті вилучили документацію та програмний комплекс обліку газу, матеріали направлені на експертизу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти власників "Донецькоблгазу" після перебоїв у теплопостачанні міст Донецької області в березні 2021 року.

На підставі цього "Донецькоблгаз" позбувся ліцензії.

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Новини України Служба безпеки УкраїниДонецкая областьгаз
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