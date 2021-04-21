Через "Донецькоблгаз" вкрали газу на сотні мільйонів. Могли поставляти до ОРДО

Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання газу на Донбасі через компанію "Донецькоблгаз". За даними слідства, вкрали газу на сотні мільйонів гривень.
Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.
Повідомляється, що сума збитку може становити до 650 млн гривень. Газ, який належав оператору газотранспортної системи України, розкрадався через штучне створення виробничо-технологічних витрат.
"Продукцію також могли поставляти на тимчасово окуповану територію Донецької області", - йдеться в повідомленні.
За фактом несанкціонованого втручання в автоматизовану систему "Донецькоблгазу" в Донецькій області провели ряд обшуків в офісах і на виробничих потужностях компанії. В результаті вилучили документацію та програмний комплекс обліку газу, матеріали направлені на експертизу.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти власників "Донецькоблгазу" після перебоїв у теплопостачанні міст Донецької області в березні 2021 року.
На підставі цього "Донецькоблгаз" позбувся ліцензії.