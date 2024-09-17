Через діючі цінові обмеження Україна не користується імпортом електрики на повну, - експерт

Вона пояснила, що за все літо фактичний імпорт в середньому склав 50-80% (залежно від годин доби) від загального обмеження в 1,7 ГВт. Таким чином, попри дефіцит та обмеження споживання перетин не використовується повністю.



Зокрема, однією з причин цього є збільшення вартості електроенергії на сусідніх ринках, яка ввечері може перевищувати українську в 3-5 разів.



"Максимальні цінові обмеження на "вечірні" години складають 9000 грн/МВт·год (трохи понад 200 євро/МВт·год), в той час, як ціна в Угорщині або Румунії у деякі дні перевищувала 800 євро/МВт·год. За даними джерел ExPro на ринку, наразі відбувається обговорення щодо можливої зміни прайс-кепів задля більшого залучення імпорту в опалювальний сезон", - написала Орлова.



Раніше повідомлялося, що для розвитку енергетики потрібно зменшити втручання держави в енергоринки, а вони мають працювати за конкурентними та ринковими правилами.