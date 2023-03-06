Через дію санкцій Росії довелось значно скоротити експорт нафти

Порівняно з даними за останні місяці експорт нафти із Росії за останній тиждень знизився на 14%. Падіння експорту не пов'язано з тим, що Росія зменшила видобуток нафти, це викликано введенням санкцій проти країни-диктатора.

"Загальний обсяг морських поставок скоротився до 3,11 млн барелів на добу за сім днів до п'ятниці, що на 14% менше, ніж минулого тижня", - пише видання.

При цьому найбільше зниження експорту нафти відстежуватися у портах західних країн. А ось потоки з портів Балтійського і Чорного морів залишилися незмінними в порівнянні з попереднім тижнем.

Окрім цього на експорт значно вплинули погодні умови. В деякі порти суднам не давали зайти великі хвилі та сильні пориви вітру.