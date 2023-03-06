Из-за действия санкций России пришлось значительно сократить экспорт нефти

По сравнению с данными, за последние месяцы экспорт нефти из России за последнюю неделю снизился на 14%. Падение экспорта не связано с тем, что Россия снизила добычу нефти, это вызвано введением санкций против страны-диктатора.

"Общий объем морских поставок сократился до 3,11 млн баррелей в сутки за семь дней до пятницы, что на 14% меньше, чем на прошлой неделе", - пишет издание.

При этом наибольшее снижение экспорта нефти отслеживается в портах западных стран. А вот потоки из портов Балтийского и Черного морей остались неизменными по сравнению с предыдущей неделей.

Кроме того, на экспорт значительно повлияли погодные условия. В некоторые порты судам не давали зайти большие волны и сильные порывы ветра.