RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за действия санкций России пришлось значительно сократить экспорт нефти

Фото: из-за действия санкций России пришлось значительно сократить экспорт нефти (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация значительно снизила объемы нефти, которую экспортирует в другие страны. Это связано как с введением эмбарго, так и с неблагоприятными погодными условиями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

По сравнению с данными, за последние месяцы экспорт нефти из России за последнюю неделю снизился на 14%. Падение экспорта не связано с тем, что Россия снизила добычу нефти, это вызвано введением санкций против страны-диктатора.

"Общий объем морских поставок сократился до 3,11 млн баррелей в сутки за семь дней до пятницы, что на 14% меньше, чем на прошлой неделе", - пишет издание.

При этом наибольшее снижение экспорта нефти отслеживается в портах западных стран. А вот потоки из портов Балтийского и Черного морей остались неизменными по сравнению с предыдущей неделей.

Кроме того, на экспорт значительно повлияли погодные условия. В некоторые порты судам не давали зайти большие волны и сильные порывы ветра.

Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ перенаправила свои экспортные поставки дизтоплива в Африку и Азию, поскольку эмбарго закрыло европейские рынки для топлива российского происхождения.

Введение ограничений на поставку нефтепродуктов с территории России может существенно усилить эффект санкций. Дополнительные потери Москвы после 5 февраля составят 100 млн евро в сутки.

Напомним, 5 февраля коалиция стран "Большой семерки", ЕС и Австралия установили новые предельные цены на уровне 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией по сравнению с нефтью, в основном дизельное топливо, и 45 долларов за баррель для торгуемых продуктов дешевле, таких как мазут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНАФТАВойна России против Украины