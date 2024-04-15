Через "Дію" і не тільки. Як в Україні знайти найближче укриття

Під час повітряних тривог в Україні місцева влада та військові завжди закликають населення пройти в укриття, щоб не стати жертвою російського терору.
РБК-Україна розповідає, як українцям знайти найближче укриття.
Під час підготовки публікації використовувалися дані Міністерства цифрової трансформації та Київської міської державної адміністрації.
У Києві після повномасштабного російського вторгнення була створена інтерактивна мапа укриттів. За допомогою цієї мапи кияни та гості міста можуть дізнатися, де знаходиться найближче укриття, хто за нього відповідає, а також поскаржитися на його стан.
Щоб скористатися інтерактивною мапою укриттів Києва, - перейдіть за посиланням.
Також мапа столичних укриттів доступна застосунку "Київ Цифровий". В застосунку є змога завантажити мапу на смартфон, щоб мати змогу користуватися нею без зв'язку та доступу до інтернету.
Де завантажити "Київ Цифровий":
Мешканці інших регіонів України також мають можливість знайти укриття за допомогою свого смартфона. Для цього потрібно мати лише застосунок "Дія".
Де завантажити "Дію":
Щоб скористатися мапою, українцям потрібно увійти в застосунок "Дія", відкриту вкладку з Сервісами та обрати сервіс "Незламність". На мапі будуть позначені не лише укриття, але й "Пункти незламності". Мапа у "Дії" доступна як онлайн, так і офлайн.
За допомогою мапи в "Дії" українці можуть:
Увага! З міркувань безпеки мапа в "Дії" недоступна у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Жителі цих регіонів можуть дізнатися адреси укриттів у органів місцевого самоврядування.
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