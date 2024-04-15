Через "Дію" і не тільки. Як в Україні знайти найближче укриття

Укриття в Києві

У Києві після повномасштабного російського вторгнення була створена інтерактивна мапа укриттів. За допомогою цієї мапи кияни та гості міста можуть дізнатися, де знаходиться найближче укриття, хто за нього відповідає, а також поскаржитися на його стан.

Щоб скористатися інтерактивною мапою укриттів Києва, - перейдіть за посиланням.

Також мапа столичних укриттів доступна застосунку "Київ Цифровий". В застосунку є змога завантажити мапу на смартфон, щоб мати змогу користуватися нею без зв'язку та доступу до інтернету.

Де завантажити "Київ Цифровий":

Укриття по Україні

Мешканці інших регіонів України також мають можливість знайти укриття за допомогою свого смартфона. Для цього потрібно мати лише застосунок "Дія".

Де завантажити "Дію":

Щоб скористатися мапою, українцям потрібно увійти в застосунок "Дія", відкриту вкладку з Сервісами та обрати сервіс "Незламність". На мапі будуть позначені не лише укриття, але й "Пункти незламності". Мапа у "Дії" доступна як онлайн, так і офлайн.

За допомогою мапи в "Дії" українці можуть:

швидко знайти найближче безпечне місце;

переглянути інформацію про укриття;

прокласти маршрут до укриття;

переглянути вигляд, рейтинг та фото укриття;

дізнатися, скільки людей вміщує укриття;

оцінити стан укриття;

залишити відгук, повідомити, якщо укриття закрите, цю інформацію передадуть до ОВА;

поділитися локацією з родичами чи друзями.

Увага! З міркувань безпеки мапа в "Дії" недоступна у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Жителі цих регіонів можуть дізнатися адреси укриттів у органів місцевого самоврядування.