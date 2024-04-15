Через "Дію" и не только. Как в Украине найти ближайшее укрытие

Укрытия в Киеве

В Киеве после полномасштабного российского вторжения была создана интерактивная карта укрытий. С помощью этой карты киевляне и гости города могут узнать, где находится ближайшее укрытие, кто за него отвечает, а также пожаловаться на его состояние.

Чтобы воспользоваться интерактивной картой укрытий Киева, - перейдите по ссылке.

Также карта столичных укрытий доступна в приложении "Киев Цифровой". В приложении есть возможность загрузить карту на смартфон, чтобы иметь возможность пользоваться ею без связи и доступа к интернету.

Где скачать "Киев Цифровой":

Укрытия по Украине

Жители других регионов Украины также могут найти укрытие с помощью своего смартфона. Для этого нужно иметь только приложение "Дія".

Где скачать "Дію":

Чтобы воспользоваться картой, украинцам нужно войти в приложение "Дія", открытую вкладку с Сервисами и выбрать сервис "Несокрушимость". На карте будут обозначены не только укрытия, но и "Пункты несокрушимости". Карта в "Дії" доступна как онлайн, так и офлайн.

С помощью карты в "Дії" украинцы могут:

быстро найти ближайшее безопасное место;

просмотреть информацию об укрытии;

проложить маршрут до укрытия;

просмотреть вид, рейтинг и фото укрытия;

узнать, сколько людей вмещает укрытие;

оценить состояние укрытия;

оставить отзыв, сообщить, если укрытие закрыто, эта информация будет передана в ОВА;

поделиться локацией с родственниками или друзьями.

Внимание! По соображениям безопасности карта в "Дії" недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Жители этих регионов могут узнать адреса укрытий у органов местного самоуправления.