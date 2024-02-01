UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через дії Опімаха та Корецького держбюджет не отримав 2 млрд грн, - нардеп

Фото: народний депутат Олексій Кучеренко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Через дії керівництва Державної служби геології та надр України (Держгеонадр) та "Укрнафти" держбюджет недоотримав близько 2 млрд гривень у вигляді податків та спрямованих дивідендів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата, заступника голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексія Кучеренка.

"Як я вже неодноразово писав, три місяці тому завдяки недолугим діям двох державних інституцій - Держгеонадра (керівник Опімах) та "Укрнафта" (керівник Корецький) - було паралізовано роботу однієї з потужних газовидобувних компаній України "Укрнафтобуріння", яку було за спеціальною процедурою передано в управління державній "Укрнафті". Державну газовидобувну компанію "Укрнафтобуріння" просто позбавили спецдозволу, що означає фактичне припинення видобутку. Порахували разом із фахівцями реальні збитки бюджету від цієї "зразкової" провальної операції. На хвилиночку біля двох мільярду гривень недоотримав бюджет за три місяці у вигляді податків та спрямованих дивідендів", - повідомив парламентар.

Нагадаємо, раніше Кучеренко заявляв, що зупинка видобутку великих обсягів газу компанією "Укрнафтабуріння", яка після "націоналізації" знаходиться в управлінні державної компанії "Укрнафта", була ретельно спланованим сценарієм, який завдав великої шкоди енергобезпеці країни і втрати 5% видобутку сировини.

 Через це парламентар двічі направляв депутатське звернення на голову Держгеонадр, але отримував від Романа Опімаха тільки відписки.

В кінці листопада 2023 року Шостий апеляційний адмінсуд за зверненням Держгеонадра анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння".

Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрнафтаГосгеонедра