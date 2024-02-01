Из-за действий Опимаха и Корецкого госбюджет не получил 2 млрд грн, - нардеп

"Как я уже неоднократно писал, три месяца назад благодаря нелепым действиям двух государственных институций - Госгеонадра (руководитель Опимах) и "Укрнафта" (руководитель Корецкий) - была парализована работа одной из мощных газодобывающих компаний Украины "Укрнафтобуріння", которая была по специальной процедуре передана в управление государственной "Укрнафты". Государственную газодобывающую компанию "Укрнафтобуріння" просто лишили спецразрешения, что означает фактическое прекращение добычи. Считали вместе со специалистами реальный ущерб бюджету от этой "примерной" провальной операции. На минуточку около двух миллиардов гривен недополучил бюджет за три месяца в три месяца виде налогов и направленных дивидендов", - сообщил парламентарий.

Напомним, ранее Кучеренко заявлял, что остановка добычи больших объемов газа компанией "Укрнафтобуріння", которая после "национализации" находится в управлении государственной компании "Укрнафта", была тщательно спланированным сценарием, нанесшим большой вред энергобезопасности страны и потере 5% добычи сырья.

Поэтому парламентарий дважды направлял депутатское обращение на главу Госгеонадр, но получал от Романа Опимаха только отписки.

В конце ноября 2023 Шестой апелляционный админсуд по обращению Госгеонадра аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнафтобуріння".

Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым.