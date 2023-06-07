Через дим від масштабних лісових пожеж у Канаді можуть постраждати мільйони людей

Пожежі по всій Канаді вже спалили понад 3,3 млн гектарів землі. Тисячі людей були евакуйовані по всій країні. Дим від лісових пожеж накрив великі міста провінцій Онтаріо та Квебек.

Погіршення якості повітря змусило Квебек перевезти людей з астмою та іншими респіраторними проблемами подалі від диму. Міністерство охорони навколишнього середовища Канади назвало якість повітря "дуже високим ризиком" для здоров'я людей.

Наслідки пожеж в Канаді дісталися й до території Сполучених Штатів Америки

Повідомляється, що дим огорнув Нью-Йорк та Коннектикут. Агентство з охорони навколишнього середовища США класифікувало якість повітря на північно-східній частині країни як "нездорове", особливо для людей, які вже мали проблеми з диханням.

Представники громадської охорони здоров’я попередили людей не займатися спортом на вулиці та максимально звести до мінімуму вплив диму, оскільки повітря створює негайні та довгострокові ризики для здоров’я.

Наслідки диму від лісових пожеж для здоров'я

Професор Університету Торонто Метью Адамс розповів, що безпосередні наслідки вдихання диму лісової пожежі включають задишку, прискорений пульс, біль у грудях або запалення в очах, носі та горлі.

"У ці дні з підвищеним забрудненням повітря ми побачимо збільшення кількості візитів до лікарень. Люди, як правило, мають распіраторні захворювання", - зазначив Адамс.

Повідомляється, що дим від лісових пожеж може викликати і довгострокові проблеми зі здоров’ям, такі як рак або захворювання легень.

Деякі дослідження показали, що тривалий вплив диму від лісової пожежі може вплинути на вагітних жінок та їхніх ненароджених дітей, додав професор.

Ліквідація лісових пожеж в Канаді