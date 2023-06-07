Из-за дыма от масштабных лесных пожаров в Канаде могут пострадать миллионы людей

Пожары по всей Канаде уже сожгли более 3,3 млн гектаров земли. Тысячи людей были эвакуированы по всей стране. Дым от лесных пожаров покрыл крупные города провинций Онтарио и Квебек.

Ухудшение качества воздуха заставило Квебек перевезти людей с астмой и другими респираторными проблемами подальше от дыма. Министерство охраны окружающей среды Канады назвало качество воздуха "очень высоким риском" для здоровья людей.

Последствия пожаров в Канаде добрались до территории Соединенных Штатов Америки

Сообщается, что дым окутал Нью-Йорк и Коннектикут. Агентство по охране окружающей среды США классифицировало качество воздуха на северо-восточной части страны как "нездоровое", особенно для людей, уже имевших проблемы с дыханием.

Представители общественного здравоохранения предупредили людей не заниматься спортом на улице и максимально свести к минимуму влияние дыма, поскольку воздух создает немедленные и долгосрочные риски для здоровья.

Последствия дыма от лесных пожаров для здоровья

Профессор Университета Торонто Мэтью Адамс рассказал, что непосредственные последствия вдыхания дыма лесного пожара включают в себя одышку, учащенный пульс, боль в груди или воспаление в глазах, в носу и горле.

"В эти дни с повышенным загрязнением воздуха мы увидим увеличение количества визитов в больницы. Люди, как правило, страдают распираторными заболеваниями", - отметил Адамс.

Сообщается, что дым от лесных пожаров может вызвать и долгосрочные проблемы со здоровьем, такие как рак или заболевание легких.

Некоторые исследования показали, что длительное влияние дыма от лесного пожара может повлиять на беременных и их нерожденных детей, добавил профессор.

Ликвидация лесных пожаров в Канаде