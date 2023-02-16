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Через дев'ять років роботи. Глава YouTube оголосила про свій відхід

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Четвер 16 лютого 2023 21:54
Через дев'ять років роботи. Глава YouTube оголосила про свій відхід Фото: глава YouTube Сьюзен Воджицькі (flickr.com/scottjordan)
Автор: Валерія Поліщук

Після дев'яти років роботи на чолі відеоплатформи Youtube Сьюзен Воджицькі оголосила, що покидає компанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву, опубліковану у Twitter .

Вона оголосила, що йде зі своєї посади, "щоб почати нову главу в моєму житті, зосереджену на моїй сім'ї, здоров'ї та особистих проектах, які важливі для мене".

Ніл Мохан, директор із продуктів YouTube, візьме на себе кермо влади відеоплатформою.

"Я залишуся на своїй посаді ще деякий час, щоб допомогти Нілу пройти цей перехідний період, і продовжуватиму консультувати Google і Alphabet Group. Між Shorts, подкастами, потоковим мовленням і підписками найкращі дні YouTube ще попереду", - додала вона.

Під керівництвом Сьюзен Воджіцкі YouTube став одним зі стовпів бізнес-моделі Google. До 2022 року відеоплатформа принесла майже 30 мільярдів доларів доходу від реклами, або 10% обороту групи.

Сьюзан Воджіцкі також була однією з небагатьох жінок, які очолили потужний технологічний відділ.

Нагадаємо, раніше YouTube запустив функцію у своїй програмі, яка дозволить користувачам на iOS та Android проводити спільні трансляції.

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