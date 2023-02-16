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Спустя девять лет работы. Глава YouTube объявила о своем уходе

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Четверг 16 февраля 2023 21:54
Спустя девять лет работы. Глава YouTube объявила о своем уходе Фото: глава YouTube Сьюзен Воджицки (flickr.com/scottjordan)
Автор: Валерия Полищук

После девяти лет работы во главе видеоплатформы Youtube Сьюзен Воджицки объявила, что покидает компанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление, опубликованное в Twitter.

Она объявила, что уходит со своего поста, "чтобы начать новую главу в моей жизни, сосредоточенную на моей семье, здоровье и личных проектах, которые важны для меня".

Нил Мохан, директор по продуктам YouTube, возьмет на себя бразды правления видеоплатформой.

"Я останусь на своем посту еще некоторое время, чтобы помочь Нилу пройти этот переходный период, и буду продолжать консультировать Google и Alphabet Group. Между Shorts, подкастами, потоковым вещанием и подписками лучшие дни YouTube еще впереди", - добавила она.

Под руководством Сьюзен Воджицки YouTube стал одним из столпов бизнес-модели Google. К 2022 году видеоплатформа принесла почти 30 миллиардов долларов дохода от рекламы, или 10% оборота группы.

Сьюзан Воджицки также была одной из немногих женщин, возглавивших мощный технологический отдел.

Напомним, ранее YouTube запустил функцию в своем приложении, которая позволит пользователям на iOS и Android проводить совместные трансляции.

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